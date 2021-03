GdS – Inter | squadra in isolamento fiduciario per 14 giorni Rebus Nazionali | decide l’ATS

(Di mercoledì 17 marzo 2021)inper 14È tutto blindato intorno all’dopo la notizia della positività al Coronavirus per Danilo D’Ambrosio. Lanerazzurra ora dovrà restare inper 14e i giocatori sono in attesa di capire se possono raggiungere le rispettive. Ecco il punto sulla situazione in casa nerazzurra fatta dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Ieri il club, come da regolamento, ha comunicato aldi Milano la positività di D’Ambrosio. E sarànei prossimi, entro venerdì al massimo, a comunicare al club nerazzurro il da farsi con i, che da sabato sera ...

Panini, il direttore Allegra a 'Il Sogno Nel Cuore' su 1 Station Radio: 'Sabato in omaggio conun pacchetto di figurine speciale in cui ci sarà il tributo a Lorenzo Insigne per i 100 gol in ...'Infine, le minacce dei sette club (Atalanta, Fiorentina,, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona) sono state ritenute gravi sia per qualsiasi contesto sia per questo associativo. Insomma, la ...Nella giornata di ieri, tramite un comunicato ufficiale, l’Inter ha comunicato la positività al Covid-19 di Danilo D’Ambrosio. Il giocatore aveva presentato alcuni sintomi nella giornata di domenica, ...Come specificato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, ai test rapidi effettuati ieri pomeriggio fortunatamente non sono state riscontrate altre positività sul gruppo squadra. Quest’oggi, invece, ...