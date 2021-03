Demi Lovato racconta per la prima volta dello stupro ma non è stata l’unica volta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Demi Lovato – Dancing with the Devil è la docu-serie attesa il 23 marzo su YouTube ma lei rompe il silenzio e anticipa altro. Per la prima volta Demi Lovato racconta di essere stata stuprata quando aveva solo 15 anni; è così che ha perso la verginità. racconta dei sensi di colpa, della vita che da quel momento per lei è cambiata perché ha iniziato a farsi del male fino a vomitare sangue, a tagliarsi. Non è stata l’unica violenza che ha subito, perché nel 2018, quando andò in overdose il suo spacciatore abusò di lei. La cantante torna all’incubo di tre anni fa, ha rischiato di morire, la trovarono nuda e blu, lo spacciatore dopo la violenza l’aveva lasciata senza chiedere aiuto. Sembra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 marzo 2021)– Dancing with the Devil è la docu-serie attesa il 23 marzo su YouTube ma lei rompe il silenzio e anticipa altro. Per ladi esserestuprata quando aveva solo 15 anni; è così che ha perso la verginità.dei sensi di colpa, della vita che da quel momento per lei è cambiata perché ha iniziato a farsi del male fino a vomitare sangue, a tagliarsi. Non èviolenza che ha subito, perché nel 2018, quando andò in overdose il suo spacciatore abusò di lei. La cantante torna all’incubo di tre anni fa, ha rischiato di morire, la trovarono nuda e blu, lo spacciatore dopo la violenza l’aveva lasciata senza chiedere aiuto. Sembra ...

