Dc | Rotondi | ' 30 anni fa moriva Donat Cattin | con lui in vita partito si sarebbe salvato' 2

(Adnkronos) - "Bastava poco -dice ancora il presidente della Fondazione Dc- a fermare tangentopoli: era sufficiente che si alzasse in Parlamento un democristiano di rango dopo Bettino Craxi, e indicasse ai colleghi ammutoliti il re nudo. sarebbe seguito un decreto, e amen. Avremmo avuto tre settimane di furia iconoclasta dei moralisti a contratto, poi la processione democratica sarebbe andata avanti. Avremmo salvato partiti con decenni di storia, classi dirigenti di professionisti a cui abbiamo preferito avventurieri e ciarlatani". "Non ho le prove che sarebbe andata così. Ma dentro di me ne sono sicuro. Solo Donat Cattin avrebbe potuto indirizzare l'ultima, melliflua Dc a una virile scelta di difesa della democrazia. Purtroppo Carlo morì un anno prima. Al suo funerale -conclude ...

