Covid e le Emergenze Parallele (Di mercoledì 17 marzo 2021) Paolo Bianchini, sul distanziamento dei due metri al ristorante, prevede un "servizio funebre" all'intero comparto dell'ospitalità a tavola Raffaele Panico Può sembrare un gioco di parole tratto dalla lista menù del compreso "servizio al tavolo", ma rappresenta di fatto la tabula rasa di un comparto – che vale circa il 30% del prodotto interno lordo con l'indotto, e la conseguente desertificazione del Belpaese. Speriamo, scongiuriamo non avvenga. Fin quando però non torna il colore verde, e permane l'aggravio del colore rosso imbrunito il rischio è grave, ed è quasi impossibile non vedere la trave – la parabola della trave nell'occhio – che grava come un macigno sull'intero settore. Il buon senso dovrebbe aver insegnato ad abundantiam che il buon gusto italiano è apparecchiato a tavola, il quale si porta dietro tutto l'assetto del Belpaese turismo compreso, marchi e tutela di ...

