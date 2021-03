Comune di Venezia e Facebook insieme per preparare i negozianti al digitale (Di mercoledì 17 marzo 2021) VENEZIA – Comune di Venezia e Facebook Italia collaboreranno per guidare le piccole realtà commerciali e produttive alla sperimentazione di nuovi modelli di comunicazione, e promuovere e sostenere concretamente la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese. È il progetto ‘Made OnLife – InVenice‘, che si articolerà in tre percorsi: videolezioni on demand accessibili a tutti gli attori economici del territorio selezionati per approfondire strumenti e tecniche di comunicazione digitale; webinar interattivi, di livello base e una di livello intermedio per chi ha già familiarità con gli strumenti della rete; selezione di tre aziende per lo sviluppo di case study più approfonditi con il coinvolgimento di giovani studenti. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) VENEZIA – Comune di Venezia e Facebook Italia collaboreranno per guidare le piccole realtà commerciali e produttive alla sperimentazione di nuovi modelli di comunicazione, e promuovere e sostenere concretamente la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese. È il progetto ‘Made OnLife – InVenice‘, che si articolerà in tre percorsi: videolezioni on demand accessibili a tutti gli attori economici del territorio selezionati per approfondire strumenti e tecniche di comunicazione digitale; webinar interattivi, di livello base e una di livello intermedio per chi ha già familiarità con gli strumenti della rete; selezione di tre aziende per lo sviluppo di case study più approfonditi con il coinvolgimento di giovani studenti.

Advertising

comunevenezia : #AcquaAlta | #Decreti @DPCgov Firmato dal commissario @LuigiBrugnaro, un decreto per lavori urgenti di ripristino… - BettySartore85 : RT @comunevenezia: #COVID19 | #Vittime “Giornata nazionale in memoria delle vittime di #Covid-19”: domani sera i palazzi comunali illumin… - AsugiFVG : Inaugurato oggi il nuovo centro vaccinale extra ospedaliero presso l'Ente Fiera di Gorizia. Grazie al Comune di Gor… - lecittainfesta : RT @cultve: #CandianiGroove2021 'Un jazz fluido e swingante, sempre godibile, che ha nell’interplay e nell'improvvisazione i suoi punti fo… - comunevenezia : #COVID19 | #Vittime “Giornata nazionale in memoria delle vittime di #Covid-19”: domani sera i palazzi comunali il… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Venezia Covid: le faq del governo, ecco cosa si può fare zona per zona ... Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria; nell'area rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia ... Attività sportiva esclusivamente nel territorio del proprio comune, dalle 5 alle 22, in forma ...

La Giunta approva il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 - 2023 Un Piano strutturato in sinergia e collegamento con gli altri strumenti programmatici del Comune, in particolare con il Piano della Performance. Partendo infatti dal presupposto che la gestione del ...

Ordinanza antiassembramento del Comune di Venezia 19 febbraio 2021 Comune di Venezia Rassegna Cinema coreano - L'inarrestabile ascesa Quarto appuntamento con il ciclo di proiezioni Cinema coreano – L’inarrestabile ascesa: cinque titoli per altrettanti registi che rappresentano lo sguardo della Corea del Sud degli ultimi anni. Da ...

La qualità non è acqua 2021: Visages Villages Quarto appuntamento con il ciclo di proiezioni La qualità non è acqua, realizzato in collaborazione con SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Triveneto: mercoledì 10 marz ...

... Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria; nell'area rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli... Attività sportiva esclusivamente nel territorio del proprio, dalle 5 alle 22, in forma ...Un Piano strutturato in sinergia e collegamento con gli altri strumenti programmatici del, in particolare con il Piano della Performance. Partendo infatti dal presupposto che la gestione del ...Quarto appuntamento con il ciclo di proiezioni Cinema coreano – L’inarrestabile ascesa: cinque titoli per altrettanti registi che rappresentano lo sguardo della Corea del Sud degli ultimi anni. Da ...Quarto appuntamento con il ciclo di proiezioni La qualità non è acqua, realizzato in collaborazione con SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Triveneto: mercoledì 10 marz ...