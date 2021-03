Città Metropolitana Roma aderisce a programma per qualità abitare del Mims (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – La Citta’ Metropolitana di Roma ha aderito al programma innovativo nazionale per la qualita’ dell’abitare del Mims (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita’ Sostenibili). “Abbiamo presentato tre proposte ordinarie di edilizia abitativa, occasione per la riqualificazione di aree urbane disagiate dal punto di vista non solo abitativo ma anche socioeconomico. Le proposte, finanziabili per un contributo massimo di € 15.000.000,00 ricadono nel territorio di quattro comuni metropolitani con meno di 60.000 abitanti e tra quelli piu’ popolosi.” “Le proposte del Comune di Frascati e del Comune di Albano Laziale e Monterotondo, sono collocate all’interno dell’area dei comuni della ‘prima cintura’ e perche’ sono uniti alla Capitale da forti relazioni di scambio sociale ed ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021)– La Citta’diha aderito alinnovativo nazionale per la qualita’ dell’del(Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita’ Sostenibili). “Abbiamo presentato tre proposte ordinarie di edilizia abitativa, occasione per la riqualificazione di aree urbane disagiate dal punto di vista non solo abitativo ma anche socioeconomico. Le proposte, finanziabili per un contributo massimo di € 15.000.000,00 ricadono nel territorio di quattro comuni metropolitani con meno di 60.000 abitanti e tra quelli piu’ popolosi.” “Le proposte del Comune di Frascati e del Comune di Albano Laziale e Monterotondo, sono collocate all’interno dell’area dei comuni della ‘prima cintura’ e perche’ sono uniti alla Capitale da forti relazioni di scambio sociale ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Città Metropolitana Qualità dell'Abitare: coinvolti 10 comuni della provincia di Venezia Dieci comuni della Città Metropolitana coinvolti nel Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare che hanno come fine ultimo la riduzione del disagio abitativo, culturale e della coesione sociale. Qualità ...

Cinghiale enorme alle porte della scuola materna L'allarme ha fatto scattare l'intervento della polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze che ha messo in sicurezza la zona. Vista la pericolosità della situazione per la pubblica ...

