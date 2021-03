Champions League 2020/2021, quarti di finale: le squadre qualificate (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League 2020/2021. Entra nel vivo la competizione europea più ambita per club e le squadre si preparano a contendersi il pass per la qualificazione. Si parte da martedì 9 marzo con Juventus-Porto e Borussia Dortmund-Siviglia come sfide da dentro o fuori in un senso o nell’altro. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle squadre qualificate e sul quadro dei quarti di finale. Le squadre qualificate BORUSSIA DORTMUND PORTO PSG LIVERPOOL REAL MADRID MANCHESTER CITY SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Leaididi. Entra nel vivo la competizione europea più ambita per club e lesi preparano a contendersi il pass per la qualificazione. Si parte da martedì 9 marzo con Juventus-Porto e Borussia Dortmund-Siviglia come sfide da dentro o fuori in un senso o nell’altro. Sportface.it vi terrà aggiornati sullee sul quadro deidi. LeBORUSSIA DORTMUND PORTO PSG LIVERPOOL REAL MADRID MANCHESTER CITY SportFace.

Advertising

pisto_gol : Contro l’Atalanta Karim Benzema ha messo a segno il gol n^14 nelle ultime tre stagioni di Champions League : gli st… - pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - Gazzetta_it : Italia, notte fonda in Europa. Da undici anni la #ChampionsLeague non è cosa nostra - OA_Sport : #VOLLEY Impresa di Busto Arsizio sul campo del VakifBank Istanbul! Le Farfalle vincono al tie-break!… - CorSport : #Correa: '#Lazio, con il #Bayern facciamo una grande partita' -