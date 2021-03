Calcio, Europa League 2021: Shakhtar Donetsk-Roma si giocherà a porte chiuse (Di giovedì 18 marzo 2021) Una comunicazione importante arriva dall’Ucraina relativamente all’incontro valido per gli ottavi di finale di Europa League 2021 tra Shakhtar Donetsk e Roma. Ebbene, come comunicato dal club ucraino, la sfida che si disputerà a Kiev non avrà la presenza del pubblico per minimizzare i rischi legati alla pandemia. Una decisione che segue quella che era stata una prima limitazione, ovvero la riduzione della capienza dello stadio al 20%. La Commissione per la sicurezza ambientale e delle emergenze del consiglio comunale di Kiev, dopo aver analizzato il contesto pandemico, ha optato per la chiusura dell’impianto agli spettatori date le circostanze. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Una comunicazione importante arriva dall’Ucraina relativamente all’incontro valido per gli ottavi di finale ditra. Ebbene, come comunicato dal club ucraino, la sfida che si disputerà a Kiev non avrà la presenza del pubblico per minimizzare i rischi legati alla pandemia. Una decisione che segue quella che era stata una prima limitazione, ovvero la riduzione della capienza dello stadio al 20%. La Commissione per la sicurezza ambientale e delle emergenze del consiglio comunale di Kiev, dopo aver analizzato il contesto pandemico, ha optato per la chiusura dell’impianto agli spettatori date le circostanze. Foto: LaPresse

