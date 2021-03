Bonus Partite IVA: al via i controlli dell'Agenzia delle Entrate (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ha fatto molto discutere il caso dei politici che hanno richiesto e ottenuto il Bonus Partita IVA. Proprio per evitare che sorgano altri problemi di questo tipo, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di intensificare i controlli e le verifiche in modo da ricevere indietro i 600 euro ottenuti in modo illecito. Si tratterà in realtà di verifiche a tutto tondo che hanno lo scopo anche di trovare gli evasori fiscali che hanno dei debiti nei confronti dell'Erario. Bonus Partite IVA: i controlli si intensificano I controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate verranno intensificati allo scopo di scovare tutti coloro che hanno beneficiato ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ha fatto molto discutere il caso dei politici che hanno richiesto e ottenuto ilPartita IVA. Proprio per evitare che sorgano altri problemi di questo tipo, l'ha deciso di intensificare ie le verifiche in modo da ricevere indietro i 600 euro ottenuti in modo illecito. Si tratterà in realtà di verifiche a tutto tondo che hanno lo scopo anche di trovare gli evasori fiscali che hanno dei debiti nei confronti'Erario.IVA: isi intensificano Ida parteverranno intensificati allo scopo di scovare tutti coloro che hanno beneficiato ...

carlosibilia : Lascia perplessi la decisione del Garante che ha deciso di multare l’INPS per avere segnalato quanti avevano indebi… - EdoardoScordo : @giuliano4573 @luigidimaio Ti rendi conto che se questi stanno facendo il Ristori 5 significa che 4 li avevano fatt… - ilPorrinista : infortunio va a giocare con l'Argentina. Penso allo stesso capitano Chiellini che nonostante abbia le partite conta… - radiokisskiss : Questa mattina in Good Morning Kiss Kiss abbiamo parlato di bonus baby sitting e congedi parentali ????? Ecco come a… - infoitsport : Fantacalcio, delusione Hernandez: 1 bonus e 3 sufficienze nelle ultime 10 partite -