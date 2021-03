Bimba uccisa a Cisliano, Patrizia resta in carcere. “E’ pericolosa, ha premeditato l’omicidio” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Convalidato il fermo di Patrizia Coluzzi, la 41enne accusata di aver ucciso la figlia di 2 anni. “Ha premeditato l’omicidio, è pericolosa” Il Giudice per le indagini preliminari di Pavia, Carlo Ottone De Marchi, ha convalidato il fermo di Patrizia Coluzzi, che quindi resta in carcere, la donna di 41 anni accusata di aver ucciso la figlia di 2 anni la notte tra il 7 e l’8 marzo nella sua casa a Cisliano, alle porte di Milano. Respinta la richiesta, inoltrata dai legali della donna, Valentina Cristalli e Ilenia Peotta, di trasferimento della 41enne ai domiciliari in una casa di cura: alto, per il Gip, il pericolo di reiterazione che è “desumibile dalla premeditazione della condotta, dal comportamento dell’indagata antecedente ai ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Convalidato il fermo diColuzzi, la 41enne accusata di aver ucciso la figlia di 2 anni. “Ha, è” Il Giudice per le indagini preliminari di Pavia, Carlo Ottone De Marchi, ha convalidato il fermo diColuzzi, che quindiin, la donna di 41 anni accusata di aver ucciso la figlia di 2 anni la notte tra il 7 e l’8 marzo nella sua casa a, alle porte di Milano. Respinta la richiesta, inoltrata dai legali della donna, Valentina Cristalli e Ilenia Peotta, di trasferimento della 41enne ai domiciliari in una casa di cura: alto, per il Gip, il pericolo di reiterazione che è “desumibile dalla premeditazione della condotta, dal comportamento dell’indagata antecedente ai ...

