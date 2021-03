Bayern Monaco-Lazio 2-1 | le pagelle di CalcioWeb | la squadra di Inzaghi limita i danni | eliminazione a testa alta

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Laè fuori dalla Champions League. Ilsi conferma troppo forte e può essere considerata la favorita alla vittoria finale. Nel complesso ladi Simonenon ha demeritato, ma non è riuscita a rendersi pericolosa per gran parte della sfida, è quanto emerso anche dallapubblicate dalla redazione di. I biancocelesti hanno pagato anche qualche ingenuità in zona difensiva, ma soprattutto la strada è stata subito in salita dopo il risultato dall’andata. La partita si sblocca al 32esimo, fallo di Muriqi su Goretzka, il solito Lewandowski non sbaglia su calcio di rigore. Nel finale del primo tempo scende la neve, è la curiosità più importante in un match già indirizzato. Nel secondo tempo entra Choupo-Moting e chiede ...