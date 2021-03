Bastano pochi utenti per seminare lo scetticismo sui vaccini: la ricerca di Facebook (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 50% delle fake news sulle misure di prevenzione del coronavirus deriva da una manciata di iscritti alla piattaforma La disinformazione è virale e Bastano poche persone per intossicare tutta la comunità Leggi su it.mashable (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 50% delle fake news sulle misure di prevenzione del coronavirus deriva da una manciata di iscritti alla piattaforma La disinformazione è virale epoche persone per intossicare tutta la comunità

Advertising

MashableItalia : Bastano pochi utenti per seminare lo scetticismo sui vaccini: la ricerca di Facebook - baldi_graziano : Per mangiare bene , a volte, bastano pochi ingredienti ! Pomodori secchi ( rigorosamente dalla Puglia) , aglio , ac… - mandythered : Bastano pochi secondi, possono cambiare tante, tantissime vite di esseri viventi, senzienti ?? - teamservicesrl : Il tuo marchio è l’espressione delle tue idee, registralo ora per proteggerlo da eventuali usi impropri. ?? Con noi… - saraosalvatore : @RassegnaZampa Sono contento per chi riceve l’aumento ma é questa la riforma della burocrazia che aspettavamo con a… -