ATP Dubai 2021, Jannik Sinner vince la battaglia con Bautista Agut e approda ai quarti! (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un superbo Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai. L’altoatesino batte con il punteggio di 6-4 3-6 7-5 lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 11 del ranking mondiale, e si va a prendere una bella soddisfazione in un match durato 2 ore e 24 minuti. Per il numero 3 d’Italia la prossima sfida sarà ora contro uno tra Lorenzo Sonego e il russo Aslan Karatsev. L’inizio del match è decisamente favorevole a Bautista Agut, che per quattro turni di servizio non concede praticamente niente (o meglio, solo due punti su 18). Sull’altro fronte, invece, a Sinner tocca salvare due volte palle break, in entrambi i casi sul 30-40. Sul 4-4, invece, l’italiano riesce a far breccia nelle trame dello spagnolo, guadagnandosi due ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un superbosi qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di. L’altoatesino batte con il punteggio di 6-4 3-6 7-5 lo spagnolo Roberto, numero 11 del ranking mondiale, e si va a prendere una bella soddisfazione in un match durato 2 ore e 24 minuti. Per il numero 3 d’Italia la prossima sfida sarà ora contro uno tra Lorenzo Sonego e il russo Aslan Karatsev. L’inizio del match è decisamente favorevole a, che per quattro turni di servizio non concede praticamente niente (o meglio, solo due punti su 18). Sull’altro fronte, invece, atocca salvare due volte palle break, in entrambi i casi sul 30-40. Sul 4-4, invece, l’italiano riesce a far breccia nelle trame dello spagnolo, guadagnandosi due ...

