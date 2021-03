Appuntamenti e scadenze del 17 marzo 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Mercoledì 17/03/2021Appuntamenti: FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi Morgan Stanley European Financials Conference 2021 – Evento annuale – in digitale Milano Digital Week – La Milano Digital Week – Città equa e solidale, sarà incentrata su equità e sostenibilità. Una serie di incontri virtuali su tecnologia, futuro sostenibile e innovazione attraverso il digitale. Un’opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricerca (fino a domenica 21/03/2021) IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell 8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio 10.00 – Abi – Comitato esecutivo AbiAziende:Confinvest – Assemblea: BilancioEquita Group – CDA: ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Mercoledì 17/03/: FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi Morgan Stanley European Financials Conference– Evento annuale – in digitale Milano Digital Week – La Milano Digital Week – Città equa e solidale, sarà incentrata su equità e sostenibilità. Una serie di incontri virtuali su tecnologia, futuro sostenibile e innovazione attraverso il digitale. Un’opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricerca (fino a domenica 21/03/) IEA – Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell 8.00 – ACEA – Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di febbraio 10.00 – Abi – Comitato esecutivo AbiAziende:Confinvest – Assemblea: BilancioEquita Group – CDA: ...

Advertising

bizcommunityit : Appuntamenti e scadenze del 16 marzo 2021 #scadenzefiscali - AlagnaConsult : Proroga scadenze fiscali: tutti gli appuntamenti rinviati nel DL Sostegni, dalla CU alle e-fatture, passando per la… - bizcommunityit : Proroga scadenze fiscali: tutti gli appuntamenti rinviati nel DL Sostegni, dalla CU alle e-fatture, passando per la… - infoiteconomia : Proroga scadenze fiscali: tutti gli appuntamenti rinviati nel DL Sostegni, dalla CU alle e-fatture, passando per la… - moneypuntoit : ?? Proroga scadenze fiscali: tutti gli appuntamenti rinviati nel DL Sostegni, dalla CU alle e-fatture, passando per… -