Vaccini | lo stop ad AstraZeneca frena il piano | in frigo poco più di 800mila dosi

Lo stop ad AstraZeneca ferma circa 100mila somministrazioni ai docenti, alle forze dell'ordine e agli over 70. Accantonati 1 milioni di flaconi e altri 3 sono attesi entro marzo. Per le dosi restanti Pfizer e Moderna priorità a over 80 e pazienti gravi

TgLa7 : ??#AstraZeneca: ripresi vaccini in #Piemonte, stop soltanto al lotto ABV5811 del quale faceva parte il vaccino sommi… - HuffPostItalia : Vaccini, non la scienza ma i governi hanno deciso lo stop a Astrazeneca - MediasetTgcom24 : AstraZeneca, ripresi i vaccini Piemonte: stop solo del lotto ABV5811 #covid - MarcoLUDOVIC0 : Stop #AstraZeneca avanti con #Pfizer il piano @MinisteroDifesa #vaccini per i 5.700 militari all'estero sul… - imarkez : RT @blogsicilia: #quartogrado #bassetti 'Vaccini con AstraZeneca anche dopo lo stop', così Bassetti a Quarta Repubblica - -