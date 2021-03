Tg Ambiente, edizione del 16 marzo 2021 (Di martedì 16 marzo 2021) Inaugurata a Magliano Alpi (Cuneo) la prima comunità energetica in Italia, un nuovo modello di sviluppo basato su autoproduzione e uso sostenibile dell’energia, prodotta da fonti rinnovabili. Si passa da una struttura con grandi operatori e grandi centrali a configurazioni che, dal basso, vedono cittadini, enti pubblici e piccole aziende aggregarsi per costituire gruppi di autoconsumo collettivo e comunità dell’energia. “È la pietra miliare della rivoluzione in atto, quella che consente di rovesciare la piramide energetica”, dice Gianni Girotto, presidente della commissione Industria del Senato, uno dei padri della norma che consente le comunità energetiche. “Voi, piccoli e microscopici, state iniziando una cosa che dovrebbe essere la vera pandemia: dividere l’energia tra cittadini è oggi possibile grazie alla rete e alla digitalizzazione. Serve una nuova cultura energetica, un cambiamento di pensiero e cultura”, ha detto Beppe Grillo intervenendo nel corso dell’inaugurazione. Operativa da dicembre 2020, la Comunità di Magliano Alpi autoconsuma in gran parte l’energia prodotta, “garantendo a tutti i suoi membri un approvviggionamento energetico vantaggioso, e fornendo un contributo concreto alla lotta contro la povertà energetica”, aggiunge Girotto. CINGOLANI A KERRY: 80 MLD PER LA RIVOLUZIONE VERDE Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) Inaugurata a Magliano Alpi (Cuneo) la prima comunità energetica in Italia, un nuovo modello di sviluppo basato su autoproduzione e uso sostenibile dell’energia, prodotta da fonti rinnovabili. Si passa da una struttura con grandi operatori e grandi centrali a configurazioni che, dal basso, vedono cittadini, enti pubblici e piccole aziende aggregarsi per costituire gruppi di autoconsumo collettivo e comunità dell’energia. “È la pietra miliare della rivoluzione in atto, quella che consente di rovesciare la piramide energetica”, dice Gianni Girotto, presidente della commissione Industria del Senato, uno dei padri della norma che consente le comunità energetiche. “Voi, piccoli e microscopici, state iniziando una cosa che dovrebbe essere la vera pandemia: dividere l’energia tra cittadini è oggi possibile grazie alla rete e alla digitalizzazione. Serve una nuova cultura energetica, un cambiamento di pensiero e cultura”, ha detto Beppe Grillo intervenendo nel corso dell’inaugurazione. Operativa da dicembre 2020, la Comunità di Magliano Alpi autoconsuma in gran parte l’energia prodotta, “garantendo a tutti i suoi membri un approvviggionamento energetico vantaggioso, e fornendo un contributo concreto alla lotta contro la povertà energetica”, aggiunge Girotto. CINGOLANI A KERRY: 80 MLD PER LA RIVOLUZIONE VERDE

