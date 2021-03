Stazione Termini in mano a rom e immigrati: loro dell’autocertificazione se ne fanno un baffo (Di martedì 16 marzo 2021) Questo è il resoconto di un viaggio dalla periferia di Roma al centro, nel bel mezzo dell’ennesimo lockdown. Da Casalotti fino alla Stazione Termini. Una cronaca deprimente. Se siete giù di morale o arrabbiati non leggetela: vi farà sentire peggio. Roma, martedì 16 marzo 2021, ore 11,30. Per uscire di casa va stampata l’ennesima autocertificazione. Per chi fa il nostro mestiere, si comincia scaricando il modulo del sito dell’Ordine dei giornalisti. Dagli estremi del tesserino professionale, al numero di telefono della redazione, facendo accortezza che al desk ci sia qualcuno in carne e ossa e non siano tutti in telelavoro. Qualore l’agente o il carabiniere zelante volessero verificare. Una compilazione che ormai ha esasperato tutti. Ma la legge è legge. Anzi, il dpcm è dpcm. Da Battistini a Termini: viaggio allucinante durante il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) Questo è il resoconto di un viaggio dalla periferia di Roma al centro, nel bel mezzo dell’ennesimo lockdown. Da Casalotti fino alla. Una cronaca deprimente. Se siete giù di morale o arrabbiati non leggetela: vi farà sentire peggio. Roma, martedì 16 marzo 2021, ore 11,30. Per uscire di casa va stampata l’ennesima autocertificazione. Per chi fa il nostro mestiere, si comincia scaricando il modulo del sito dell’Ordine dei giornalisti. Dagli estremi del tesserino professionale, al numero di telefono della redazione, facendo accortezza che al desk ci sia qualcuno in carne e ossa e non siano tutti in telelavoro. Qualore l’agente o il carabiniere zelante volessero verificare. Una compilazione che ormai ha esasperato tutti. Ma la legge è legge. Anzi, il dpcm è dpcm. Da Battistini a: viaggio allucinante durante il ...

