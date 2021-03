Spese per la Difesa? Ecco i numeri (giusti) della Nato (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo un anno segNato da quarantene e lockdown continentali, l’Alleanza Atlantica si presenta ancora solida, con un incremento complessivo della spesa destinata alla Difesa, mantenendo il trend degli anni passati che, verosimilmente, continuerà in futuro. Gli Stati Uniti continuano a guidare gli Alleati con un budget da 785 miliardi di dollari, oltre il doppio di tutti gli altri Stati Nato. L’Italia resta ancora lontana dalla fatidica soglia del 2% del Pil che, secondo gli impegni presi in Galles, dovrebbe destinare alla Difesa entro il 2024. Questo è quanto emerge dal tradizionale report annuale per il 2020 del segretario generale della Nato, presentato questa mattina da Jens Stoltenberg, ancora via web a causa del permanere delle necessità legate al coronavirus. UN ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo un anno segda quarantene e lockdown continentali, l’Alleanza Atlantica si presenta ancora solida, con un incremento complessivospesa destinata alla, mantenendo il trend degli anni passati che, verosimilmente, continuerà in futuro. Gli Stati Uniti continuano a guidare gli Alleati con un budget da 785 miliardi di dollari, oltre il doppio di tutti gli altri Stati. L’Italia resta ancora lontana dalla fatidica soglia del 2% del Pil che, secondo gli impegni presi in Galles, dovrebbe destinare allaentro il 2024. Questo è quanto emerge dal tradizionale report annuale per il 2020 del segretario generale, presentato questa mattina da Jens Stoltenberg, ancora via web a causa del permanere delle necessità legate al coronavirus. UN ...

