Serie B 2020/2021, Pescara-Ascoli 2-3: Bajic all’ultimo respiro regala i tre punti ai suoi (Di martedì 16 marzo 2021) L’Ascoli trova una vittoria fondamentale sul campo del Pescara nella partita valida per la 29esima giornata di Serie B 2020/2021. All’Adriatico, Bajic regala la vittoria ai suoi segnando il 2-3 al 92?, riaccendendo le speranze playout per la squadra di Sottil. Il Pescara trova invece la seconda sconfitta nelle ultime tre partite e rimane penultima. Ora la situazione degli abruzzesi è davvero complicata: penultima posizione con 23 punti, a -5 dalla zona playout. RIVIVI IL LIVE LA PARTITA – Primo tempo equilibrato, con Bidaoui che si dimostra il più vivace in campo. E proprio Bidaoui diventa il protagonista sul finale di frazione. È lui infatti a sfuggire in velocità a Scognamiglio, che lo atterra e viene sanzionato con ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) L’trova una vittoria fondamentale sul campo delnella partita valida per la 29esima giornata di. All’Adriatico,la vittoria aisegnando il 2-3 al 92?, riaccendendo le speranze playout per la squadra di Sottil. Iltrova invece la seconda sconfitta nelle ultime tre partite e rimane penultima. Ora la situazione degli abruzzesi è davvero complicata: penultima posizione con 23, a -5 dalla zona playout. RIVIVI IL LIVE LA PARTITA – Primo tempo equilibrato, con Bidaoui che si dimostra il più vivace in campo. E proprio Bidaoui diventa il protagonista sul finale di frazione. È lui infatti a sfuggire in velocità a Scognamiglio, che lo atterra e viene sanzionato con ...

