Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Le risorse assegnata al Mims nella bozza di Pnrr in fase di revisione ammontano a circa 48 miliardi di euro di cui 32 miliardi aggiuntive". Ad affermarlo è il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini durante la sua audizione in Commissioni riunite Ambiente e Trasporti sul Pnrr. Il Parlamento, rileva Giovannini, "ha ricevuto la bozza del Pnrr preparato dal precedente governo e il ministro dell'Economia Daniele franco ha fatto pervenire al parlamento le schede tecniche. Quelle schede tecniche erano anche antecedenti alla selezione che il precedente governo ha fatto in sede di bozza Pnrr e trasmessa al parlamento un paio di mese fa. In quella lista c'erano alcune opere che il precedente governo aveva già escluso", aggiunge il ministro.

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Giovannini Recovery: Giovannini, 'cogliere occasione per trasformazione radicale modello sviluppo' 'Dobbiamo cogliere questa occasione per una trasformazione radicale del modello economico e sociale'. Ad affermarlo è il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini durante la sua audizione in Commissioni riunite Ambiente e Trasporti.

Recovery e Dl Sostegno, Draghi convoca ministri a Palazzo Chigi ... con il ministro Franceschini e il ministro Cingolani, " ha affermato ieri Giovannini in occasione ... a far sì che quei piani, non solo quelli del Recovery Plan ma anche quelli finanziati dalle risorse ...

Recovery: Giovannini, 'cogliere occasione per trasformazione radicale modello sviluppo' - Sardiniapost.it SardiniaPost Recovery: Giovannini, 'risorse assegnate al Mims di 48 mld' Roma, 16 mar. (Adnkronos) - "Le risorse assegnata al Mims nella bozza di Pnrr in fase di revisione ammontano a circa 48 miliardi di euro di cui 32 miliardi aggiuntive". Ad affermarlo è il ministro del ...

Recovery: Giovannini, 'avviata commissione per migliorare norme e semplificazione iter opere' Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in audizione alla Camera, Enrico Giovannini, in merito alla semplificazione dei processi amministrativi per la ...

