Real Madrid, Rodrygo infortunato? No, è un attacco hacker (Di martedì 16 marzo 2021) Il Real Madrid ha annunciato questa mattina l'infortunio di Rodrygo, ma si trattava di un attacco hacker Questa mattina, il Real Madrid ha comunicato l'infortunio di Rodrygo che sarebbe così stato assente nel match di Champions League contro l'Atalanta. La notizia ha subito fatto il giro del web, con tutte le testate spagnole che hanno riportato il problema del brasiliano. La Realtà dei fatti è però un'altra. Rodrygo sta benissimo e il comunicato del Real Madrid è stato frutto di un attacco hacker al sito e ai profili social del club spagnolo. Il brasiliano, quindi, non è infortunato e ci sarà in Champions contro l'Atalanta.

