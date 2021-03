Pomezia piange un’altra vittima del Covid | sono 25 i morti da inizio pandemia Salgono i positivi

(Di martedì 16 marzo 2021) Aa 381 i casial-19, di cui 22 ricoverati presso strutture ospedaliere e 359 in isolamento domiciliare.ancora i guariti, che raggiungono quota 2.359.14 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non). Pervenuta la notizia della scomparsa di una concittadina di 82 anni: “L’Amministrazione comunale e la Città tutta – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – si stringono attorno alla famiglia e agli amici della nostra concittadina scomparsa”. Da25 lepernel Comune di. su Il Corriere della Città.

Coronavirus a Pomezia, la città piange un'altra vittima. Dall'inizio dell'epidemia sono 23 le vittime accertate in città. "L'Amministrazione comunale e la Città tutta" commenta il Sindaco Adriano Zuccalà "si ...Coronavirus, le altre notizie Coronavirus Fondi: gli aggiornamenti Coronavirus: si aggrava il bilancio dei decessi, sono 22 Coronavirus Nettuno: la città piange un'altra vittima.