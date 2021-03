Niente Benevento per Alex Sandro. Sei infortunati alla ripresa dei lavori (Di martedì 16 marzo 2021) Escluso il peggio: Niente lesioni muscolari. A questo punto le condizioni verranno valutate giorno per giorno. E' l'esito degli accertamenti sulle condizioni di Alex Sandro, passato da J Medical già ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 marzo 2021) Escluso il peggio:lesioni muscolari. A questo punto le condizioni verranno valutate giorno per giorno. E' l'esito degli accertamenti sulle condizioni di, passato da J Medical già ...

Advertising

sportli26181512 : Niente Benevento per Alex Sandro. Sei infortunati alla ripresa dei lavori: Niente Benevento per Alex Sandro. Sei in… - Gazzetta_it : Niente #Benevento per #AlexSandro: sei gli infortunati alla ripresa dei lavori - gjoegl : @Enzo54847297 @Baldo20012010 @Cristiano Fate dei paragoni che non ci ficcano niente,CR7 avrà vinto le Champions con… - MondoBN : QUI BENEVENTO, Niente ritiro - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI BENEVENTO - Niente ritiro punitivo, la società ha fiducia nella squadra -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Benevento Niente Benevento per Alex Sandro. Sei infortunati alla ripresa dei lavori Escluso il peggio: niente lesioni muscolari. A questo punto le condizioni verranno valutate giorno per giorno. E' l'...per consigliare precauzionalmente un turno di stop domenica contro il Benevento.

Sassuolo, De Zerbi: 'Torino sempre difficile, dobbiamo provare ad essere tra le prime sette' ... "Scelto quello con più fame" Chievo - Monza, focus Serie B: ecco il 24esimo turno Benevento, ...Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni Non ti preoccupare niente ...

Foggia: "Benevento, tutti in ritiro. Perchè niente Var su Gaich?" Corriere dello Sport.it Niente Juve-Napoli, chi ci guadagna? Mercoledì 17 si doveva giocare la «partita infinita» rinviata in ottobre, ma è stata spostata ancora. Così i bianconeri recupereranno molti dei 7 indisponibili, e pure Gattuso che aveva perso 4 dei su ...

Benevento, il ritiro è durato solo un giorno: Vigorito crede nella squadra Il ritiro del Benevento è durato soltanto un giorno: il presidente Vigorito vuole dare fiducia alla squadra. È durato solo una notte il ritiro punitivo voluto dal Benevento nei confronti dei calciator ...

Escluso il peggio:lesioni muscolari. A questo punto le condizioni verranno valutate giorno per giorno. E' l'...per consigliare precauzionalmente un turno di stop domenica contro il... "Scelto quello con più fame" Chievo - Monza, focus Serie B: ecco il 24esimo turno, ...Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni Non ti preoccupare...Mercoledì 17 si doveva giocare la «partita infinita» rinviata in ottobre, ma è stata spostata ancora. Così i bianconeri recupereranno molti dei 7 indisponibili, e pure Gattuso che aveva perso 4 dei su ...Il ritiro del Benevento è durato soltanto un giorno: il presidente Vigorito vuole dare fiducia alla squadra. È durato solo una notte il ritiro punitivo voluto dal Benevento nei confronti dei calciator ...