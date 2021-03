NewZealand-LunaRossa 6-3 | kiwi a un passo dalla vittoria | Tabellino e Highlights

(Di martedì 16 marzo 2021) Neozelandesi a un punto dal titolo. Gara 10 rimandata a domani per le condizioni meteo, Cronaca,ed-:– Ora ai padroni di casa manca davvero poco per rivincere la Coppa America. New Zealand dopo il bis che aveva portato l’equipaggio sul 5-3, staccando gli italiani di Luna Rossa, iincassano un altro successo dopo aver rimontato gli avversari in una regata combattutissima. Ora per conquistare il trofeo basterà solo un altro punto, mentre gli azzurri saranno costretti a vincere tutti i prossimi confronti. Al meglio delle tredici regate ...

Il rumore è quello di un aereo. Ma qui di motori non ce ne sono: solo la forza delle braccia e la forza del vento. La nuova dimensione della vela che fa volare le barche in questa Coppa America numero ...Il rumore è quello di un aereo. Ma qui di motori non ce ne sono: solo la forza delle braccia e la forza del vento. La nuova dimensione della vela che fa volare le barche in questa Coppa America numero ...Regata a dir poco entusiasmante ed elettrizzante con un epilogo purtroppo amaro, per Luna Rossa, la gara-9 andata in scena ad Auckland nella notte italiana contro Emirates Team New Zealand. I padroni ...Team New Zealand al match-ball. In gara 9, nella finale di America's Cup di vela, nella baia di Auckland, i Kiwi hanno la meglio su Luna Rossa e si portano sul 6-3. Una regata spettacolare con le due ...