Moderna, al via test vaccino anti - Covid su bambini (Di martedì 16 marzo 2021) E' iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, il test di fase 2 e 3 del vaccino anti - Covid Moderna sui bambini tra 6 mesi e 12 anni. Lo ha annunciato l'azienda con un comunicato. Lo studio, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 marzo 2021) E' iniziato ufficialmente, con le prime inoculazioni, ildi fase 2 e 3 delsuitra 6 mesi e 12 anni. Lo ha annunciato l'azienda con un comunicato. Lo studio, ...

Advertising

TgLa7 : #Moderna, al via test vaccino anti Covid su bambini. Obiettivo arruolarne 6750 tra i sei mesi e i 12 anni in Usa e Canada - HuffPostItalia : Moderna, al via test vaccino anti Covid su bambini tra 6 e 12 anni - eziomauro : Coronavirus nel mondo, l'Ema: Pfizer, Moderna e J&J efficaci con le varianti. In settimana verifica sui casi sospet… - BreakingItalyNe : RT @RaiNews: #Moderna, al via test #vaccino anti #COVID19 sui bambini sotto 12 anni - LiveSicilia : Vaccini, Moderna annuncia il via della sperimentazione sui bambini -