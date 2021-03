“Mi fido di te”, stasera in tv Ale e Franz: a lezione dai ladri (Di martedì 16 marzo 2021) Non erano ancora gli anni 2000, quando due comici stralunati e surreali, cercavano compagnia sedendosi affianco su di una panchina. Ale e Franz, hanno portato il loro cabaret a “Mai dire gol” e “Zelig“, e le loro serate hanno finalmente svoltato: prima, per gli spettacoli nei locali, guadagnavano 70 mila lire e la cena. Diretti da Massimo Venier, regista storico di Aldo, Giovanni e Giacomo, nel 2007 interpretano “Mi fido di te“, stasera in tv. Ale e Franz, sempre insieme, nel film sono due personaggi che non vogliono cambiare il mondo. Ma che, più umilmente, cercano di inserirsi alla meno peggio. Sgangherate vicende, che diventano sublimi con il sottofondo della colonna sonora. Potere di Ale e Franz, è rendere indispensabile, tanto da non voler ascoltare altro, una melodia che ripete “pascalino ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Non erano ancora gli anni 2000, quando due comici stralunati e surreali, cercavano compagnia sedendosi affianco su di una panchina. Ale e, hanno portato il loro cabaret a “Mai dire gol” e “Zelig“, e le loro serate hanno finalmente svoltato: prima, per gli spettacoli nei locali, guadagnavano 70 mila lire e la cena. Diretti da Massimo Venier, regista storico di Aldo, Giovanni e Giacomo, nel 2007 interpretano “Midi te“,in tv. Ale e, sempre insieme, nel film sono due personaggi che non vogliono cambiare il mondo. Ma che, più umilmente, cercano di inserirsi alla meno peggio. Sgangherate vicende, che diventano sublimi con il sottofondo della colonna sonora. Potere di Ale e, è rendere indispensabile, tanto da non voler ascoltare altro, una melodia che ripete “pascalino ...

Advertising

__LittleSun : @Lalalal58557866 @chiamamematto Ahhh beh sì anche io mi fido! Unica persona che dice come stanno le cose ogni volta… - Lalalal58557866 : @__LittleSun Esatto, speriamo stasera ci spieghino un po’ tutto che non ce se sta a capire più nulla, però ha parla… - KappaFerruccio : Stasera comunque in tv fanno Mi Fido di Te, il film dove Ale e Franz sono palesemente innamorati l'uno dell'altro e… - elena47956497 : RT @amandoiltrash: Stasera con #tzvip dobbiamo superare i 120k per finire in tendenza Mi fido di voi #isola - jessica_zorzina : RT @amandoiltrash: Stasera con #tzvip dobbiamo superare i 120k per finire in tendenza Mi fido di voi #isola -