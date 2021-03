Maria De Filippi non va in onda: Amici e Uomini e Donne sospesi. Il motivo (Di martedì 16 marzo 2021) Stop ai programmi della De Filippi giovedì 18 marzo 2021 in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 16 marzo 2021) Stop ai programmi della Degiovedì 18 marzo 2021 in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

davidemaggio : BOOM! Giovedì non andranno in onda i programmi di Maria De Filippi - IlContiAndrea : #SabrinaFerilli “Condurre Sanremo con Maria De Filippi? Credo abbia scherzato. Ogni tanto si diverte a provocare e… - chetempochefa : “Il signor Fabio Fazio ha accettato l’invito!” In attesa della prossima puntata di #CTCF, rivediamo il momento Ch… - _sofarawayy_ : RT @xstylesfeels: MA È MARIA DE FILIPPI - ZaghiBea : @yeswecaaaaaaan @DrTrash7 Okay ama sono cose vostre e ci mancherebbe, però ancora non ho un palinsesto su canale 5… -