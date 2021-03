Lucca: neonata in coma per metadone e cocaina. Indagata la madre (Di martedì 16 marzo 2021) E' stata Indagata la madre della neonata di 40 giorni ricoverata in coma l'11 marzo. La bambina era stata portata in coma al pronto soccorso di Lucca e da qui trasferita all'ospedale Cisanello di Pisa: le analisi tossicologiche sulla piccola hanno evidenziato la presenza in dosi massicce di metadone e di tracce di cocaina nelle urine.per essere stata sottoposta a sostanze stupefacenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 marzo 2021) E' stataladelladi 40 giorni ricoverata inl'11 marzo. La bambina era stata portata inal pronto soccorso die da qui trasferita all'ospedale Cisanello di Pisa: le analisi tossicologiche sulla piccola hanno evidenziato la presenza in dosi massicce die di tracce dinelle urine.per essere stata sottoposta a sostanze stupefacenti L'articolo proviene da Firenze Post.

