Lucca, neonata in coma per arresto respiratorio: positiva a metadone e cocaina, sotto inchiesta la madre (Di martedì 16 marzo 2021) È stata portata al pronto soccorso dai genitori in stato di coma dovuto a un arresto respiratorio: dopo un trasferimento dall'ospedale di Lucca a quello di Pisa i medici l'hanno sottoposta ai primi...

