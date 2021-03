Luca Vezil: «Sognando di diventare padre» (Di martedì 16 marzo 2021) A fidarsi di Instagram, si direbbe che Luca Vezil sorrida quasi sempre di gusto, come se le preoccupazioni non lo scalfissero neanche di sbieco. Basta scavare un po’ più a fondo, però, per scoprire che la realtà è ben diversa da come appare: «Sorrido perché sono una persona solare e cerco di trasmettere un’idea di felicità a chi mi segue, ma è normale che certe volte dietro a quei sorrisi possono esserci dei pensieri e delle ansie» spiega Luca al telefono dalla sua casa di Milano, la stessa che ha deciso di mostrare alle telecamere di MTV Cribs Italia, il nuovo programma al via da mercoledì 17 marzo alle 21 e 10 su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) che permetterà al pubblico di scoprire qualcosa di più di lui e della sua vita. Leggi su vanityfair (Di martedì 16 marzo 2021) A fidarsi di Instagram, si direbbe che Luca Vezil sorrida quasi sempre di gusto, come se le preoccupazioni non lo scalfissero neanche di sbieco. Basta scavare un po’ più a fondo, però, per scoprire che la realtà è ben diversa da come appare: «Sorrido perché sono una persona solare e cerco di trasmettere un’idea di felicità a chi mi segue, ma è normale che certe volte dietro a quei sorrisi possono esserci dei pensieri e delle ansie» spiega Luca al telefono dalla sua casa di Milano, la stessa che ha deciso di mostrare alle telecamere di MTV Cribs Italia, il nuovo programma al via da mercoledì 17 marzo alle 21 e 10 su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) che permetterà al pubblico di scoprire qualcosa di più di lui e della sua vita.

tvblogit : MTV Cribs Italia, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Francesco Sarcina, Elettra Lamborghini, Luca Vezil tra i protag… - bhgai : Comunque seguo Luca Vezil principalmente per rubargli le idee per gli outfit. - rodolfa_stan : Pensando a Luca Vezil che durante Sanremo chiede i voti al Brasile per Fedez #mellos -