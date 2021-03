Lo stop ad AstraZeneca sarebbe un affare per le altre Big Pharma, ma non per le casse dei Paesi Ue" (Di martedì 16 marzo 2021) Una premessa è d'obbligo: i costi precisi dei vaccini, così come le condizioni contrattuali sottoscritte dalla Commissione europea a nome degli Stati membri, sono pressoché ignoti. Il poco che si ... Leggi su europa.today (Di martedì 16 marzo 2021) Una premessa è d'obbligo: i costi precisi dei vaccini, così come le condizioni contrattuali sottoscritte dalla Commissione europea a nome degli Stati membri, sono pressoché ignoti. Il poco che si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ema rassicura sul caso #AstraZeneca. Draghi sente Macron, con l'ok dell'Agenzia europea del farmaco si riparte. S… - petergomezblog : Stop dell’Aifa al vaccino Astrazeneca in Italia: “In via del tutto precauzionale e temporanea” - HuffPostItalia : Vaccini, non la scienza ma i governi hanno deciso lo stop a Astrazeneca - pinino65 : #Astrazeneca: in #Francia, #Spagna e #Germania #ministri e #capi di #Stato hanno spiegato lo #stop #vaccini ai citt… - paoloigna1 : RT @Cartabellotta: ??Ritardi consegna #vaccini ??Variabilità somministrazioni tra #regioni ??Caso #AstraZeneca #VaccinoAntiCovid #vaccino… -