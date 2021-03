LIVE Tirreno-Adriatico, cronometro in DIRETTA: inizia l’ultima frazione della Corsa dei Due Mari (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04 Tra dieci minuti partirà Edoardo Affini, un potenziale outsider per il successo odierno. 13.00 inizia ufficialmente l’ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2021. 12.55 Il grande favorito Filippo Ganna partirà alle 14.30. I primi quindici classificati, invece, scenderanno dalla pedana alle 15.30. 12.50 Il primo a partire sarà Attilio Viviani. 12.45 Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport. La cronometro inizierà tra quindici minuti. La startlist della cronometro di San Benedetto del Tronto – La presentazione della settima tappa – La cronaca della sesta tappa – La vittoria a sorpresa di Wurtz Schmidt – Le pagelle della ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.04 Tra dieci minuti partirà Edoardo Affini, un potenziale outsider per il successo odierno. 13.00ufficialmentetappa2021. 12.55 Il grande favorito Filippo Ganna partirà alle 14.30. I primi quindici classificati, invece, scenderanno dalla pedana alle 15.30. 12.50 Il primo a partire sarà Attilio Viviani. 12.45 Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport. Lainizierà tra quindici minuti. La startlistdi San Benedetto del Tronto – La presentazionesettima tappa – La cronacasesta tappa – La vittoria a sorpresa di Wurtz Schmidt – Le pagelle...

