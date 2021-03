Lega Serie A, comunicato dopo l’assemblea sui diritti TV: “Proseguono le trattative” (Di martedì 16 marzo 2021) dopo settimane di trattative non c'è ancora un accordo per quanto concerne i diritti tv. Oggi è andata in scena una nuova assemblea in Lega e questo è il comunicato pubblicato al termine della riunione.LA NOTA DELLA Lega Serie A"l’assemblea della Lega Serie A, alla quale hanno partecipato in colLegamento video tutte le 20 Associate, si è aperta con un ricordo di Marco Bogarelli, manager di assoluto spessore Legato da tanti anni al mondo della Serie A. I club hanno poi continuato a trattare il tema dei diritti audiovisivi per il territorio italiano per il triennio 2021-2024, senza giungere all’assegnazione di alcun pacchetto previsto dagli inviti ad ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 marzo 2021)settimane dinon c'è ancora un accordo per quanto concerne itv. Oggi è andata in scena una nuova assemblea ine questo è ilpubblicato al termine della riunione.LA NOTA DELLAA"dellaA, alla quale hanno partecipato in colmento video tutte le 20 Associate, si è aperta con un ricordo di Marco Bogarelli, manager di assoluto spessoreto da tanti anni al mondo dellaA. I club hanno poi continuato a trattare il tema deiaudiovisivi per il territorio italiano per il triennio 2021-2024, senza giungere all’assegnazione di alcun pacchetto previsto dagli inviti ad ...

