Isola dei Famosi 2021: le gaffe della prima puntata (Di martedì 16 marzo 2021) L'Isola dei Famosi 2021 è andata in scena con la prima puntata. Ilary Blasi è tornata in televisione e i telespettatori hanno apprezzato la leggerezza che ha portato in onda. A divertire i fan anche le innumerevoli gaffe: quali sono state le più iconiche? Isola dei Famosi 2021: le gaffe L'edizione 2021 de L'Isola dei Famosi ha aperto i battenti e i telespettatori hanno premiato il ritorno in tv di Ilary Blasi , regalando alla conduttrice ottimi ascolti. La conduttrice, al suo debutto nel reality honduregno, ha divertito i fan, regalando gaffe che hanno invaso i social. Il primo scivolone è stato commesso proprio in apertura della ...

