Inter, Berti: «Avrei voluto Montero in squadra. Scudetto? Non ci prendono più» (Di martedì 16 marzo 2021) Nicola Berti è stato ospite su Twitch di Alessandro Cattelan: l’ex giocatore dell’Inter ha parlato a 360° su passato e presente Nicola Berti è stato ospite su Twitch di Alessandro Cattelan dove ha potuto parlare di presente e di passato, tutto a tinte nerazzurre. Le sue parole. Scudetto – «La Juve non ci prende più, ancora un paio di partite e poi cominciamo leggermente ad avvicinarci a quello che manca da tanto tempo. Non montiamoci troppo la testa, stiamo schisci. Il fatto di avere lo scontro diretto alla penultima è meglio, ma non mi fido. Voglio che finisca prima, la sofferenza fino alla fine non la voglio assolutamente». GOL PREFERITI – «Quelli nei derby. C’è quella rete in cui dichiarai ai rossoneri che gli Avrei fatto gol e glielo feci. Stagione 92/93, l’anno in cui stavamo rimontando». DERBY ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Nicolaè stato ospite su Twitch di Alessandro Cattelan: l’ex giocatore dell’ha parlato a 360° su passato e presente Nicolaè stato ospite su Twitch di Alessandro Cattelan dove ha potuto parlare di presente e di passato, tutto a tinte nerazzurre. Le sue parole.– «La Juve non ci prende più, ancora un paio di partite e poi cominciamo leggermente ad avvicinarci a quello che manca da tanto tempo. Non montiamoci troppo la testa, stiamo schisci. Il fatto di avere lo scontro diretto alla penultima è meglio, ma non mi fido. Voglio che finisca prima, la sofferenza fino alla fine non la voglio assolutamente». GOL PREFERITI – «Quelli nei derby. C’è quella rete in cui dichiarai ai rossoneri che glifatto gol e glielo feci. Stagione 92/93, l’anno in cui stavamo rimontando». DERBY ...

Advertising

passione_inter : Berti: 'Scudetto? La Juve non ci prende più, ma non voglio soffrire fino all'ultima giornata' -… - DonyLove : @cippiriddu Moriero Lione UEFA Matthaus Atalanta UEFA Simeone Strasburgo UEFA Berti Bayern UEFA Bianchi Aston Vi… - shopgirl0731 : @AleTilli anche per me questa Inter!! Ho ancora il 45 giri con la canzone registrata da Berti e Serena per lo scudetto dei record! ???????? - cutolotto : Ero in campo con loro il giorno di Inter -Fiorentina ( giro di campo accanto a Berti) 88/89 al festeggiamento dello… - MustoYuri : @Aldito11 @MastriTina Album spettacolare ma anche la tua canzone con Nicola Berti era tanta roba ???????? Inter Inter s… -