Il bolide avvistato nel cielo di Roma non è un evento così raro

(Di martedì 16 marzo 2021) AGI - “Il fenomeno a cui abbiamo assistito questa notte rappresenta unmolto più comune di quanto si possa pensare. Meteoroidi di dimensioni simili raggiungono la nostra atmosfera con una frequenza di circa una o due volte ogni anno”. Lo ha spiegato all'AGI Daniele Gardiol, coordinatore nazionale della rete PRISMA, Prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera, commentando l'avvistamento di un meteorite nei cieli della Capitale avvenuto nella notte di lunedì 15 marzo, alle 20:57. “Si tratta verosimilmente di un frammento di asteroide o di una cometa che è entrato in atmosfera – continua l'esperto – il contatto è avvenuto a ovest di, secondo le nostre stime. Può essere paragonato al fenomeno delle stelle cadenti, che tuttavia durano frazioni di secondi, mentre ildi stanotte è stato più grande, ...

Come ricorda Valentina Lupia per Repubblica, un altro bolide (una meteora molto luminosa) era stato avvistato - ne aveva dato annuncio sempre Meteo Lazio - il 30 giugno dello scorso anno, alle 23.10.