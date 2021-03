I falsi profeti (Di martedì 16 marzo 2021) Durante tutte le crisi, quando il popolo sta male e ha bisogno di speranza, nascono come funghi quelli che mi viene da definire falsi profeti. Si tratta di un fenomeno che succede sempre, una ripetizione storica a tratti inquietante, perché dimostra che purtroppo continuiamo a cascare nelle solite dinamiche dannose e non impariamo invece a difenderci da questi soggetti. Quanto segue non è un fact-checking, ma solo un piccolo editoriale che ritengo necessario. Se siete qui solo per le bufale, ne trovate quante ne volete qui. Nell’ultimo anno ne abbiamo visti spuntare come funghi (velenosi). Gentaglia che fino a marzo 2020 si occupava d’altro, oppure circuiva i poveracci tenendo profili bassi, con l’arrivo della pandemia ecco che ha colto l’occasione per mettersi in mostra. Conscia che bene o male avrebbe trovato terreno fertile per tutte le cazzate che ... Leggi su butac (Di martedì 16 marzo 2021) Durante tutte le crisi, quando il popolo sta male e ha bisogno di speranza, nascono come funghi quelli che mi viene da definire. Si tratta di un fenomeno che succede sempre, una ripetizione storica a tratti inquietante, perché dimostra che purtroppo continuiamo a cascare nelle solite dinamiche dannose e non impariamo invece a difenderci da questi soggetti. Quanto segue non è un fact-checking, ma solo un piccolo editoriale che ritengo necessario. Se siete qui solo per le bufale, ne trovate quante ne volete qui. Nell’ultimo anno ne abbiamo visti spuntare come funghi (velenosi). Gentaglia che fino a marzo 2020 si occupava d’altro, oppure circuiva i poveracci tenendo profili bassi, con l’arrivo della pandemia ecco che ha colto l’occasione per mettersi in mostra. Conscia che bene o male avrebbe trovato terreno fertile per tutte le cazzate che ...

