Elon Musk incoronato “The King of Tech” da Tesla

Leggi su zon

(Di martedì 16 marzo 2021)ha deciso di nominare il proprio fondatoreno”, un’onorificenza già depositata alla Sec, la Consob americana Un’incoronazione o, per meglio dire, una “autoincoronazione”, quella che ha visto protagonista il plurimiliardario, la società che l’imprenditore americano ha fondato e che amministra, leader nel settore automobilistico di avanguardia, ha deciso di nominare propriono“, il Re della tecnologia. Una pura formalità, un gesto portato avanti solo per sancire, come ai tempi delle grandi monarchie, chi detiene il potere. Indubbiamente, il cui patrimonio stimato si aggira intorno ai 180 miliardi ...