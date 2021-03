Egitto: mozione al Senato per cittadinanza a Zaki, Verducci e Segre primi firmatari (Di martedì 16 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) su Notizie.it.

Egitto: mozione al Senato per cittadinanza a Zaki, Verducci e Segre primi firmatari La Sicilia Egitto: mozione al Senato per cittadinanza a Zaki, Verducci e Segre primi firmatari Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Impegnare il governo a "provvedere con urgenza al riconoscimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki", secondo quanto stabilisce la legge 91/92 e "ad adoperarsi con ...

Canicattì, Alberto Tedesco presenta mozione per Patrick Zaki Riceviamo e pubblichiamo nota stampa del presidente del Consiglio comunale di Canicattì, Alberto Tedesco, sulla presentazione di una mozione relativa alla situ ...

