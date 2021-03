(Di martedì 16 marzo 2021) Da una parte l’etica, dall’altra la sicurezza nazionale. La strategia per lasecurity del governo americano si trova di fronte a un bivio. I primi mesi dell’amministrazione di Joesono stati segnati da due delle più letali brecce al sistema della sicurezza cibernetica americana: l’attacco all’azienda produttrice di software SolarWinds e quello contro Microsoft, rispettivamente attribuiti dall’intelligence a collettivi hacker legati al governo russo e cinese. Entrambi sono passati inosservati agli occhi delle agenzie di intelligence statunitensi. Sono state infatti due aziende private, la società di consulenza FireEye e una piccola azienda in Virginia, Volexity, a lanciare l’allarme per prime. Una constatazione che pone oggi la Casa Bianca di fronte a una scelta improrogabile, scrive il Wall Street Journal, ovvero avviare una revisione della ...

FreeMGL1 : RT @formichenews: Cyber e 007, Biden chiama i privati. Una lezione per l’Ue? Dopo i casi SolarWinds e Microsoft, si pensa a una struttura… - formichenews : Cyber e 007, Biden chiama i privati. Una lezione per l’Ue? Dopo i casi SolarWinds e Microsoft, si pensa a una stru… -

Ultime Notizie dalla rete : Cyber 007

Il Messaggero

Gli attacchi, le aziende italiane che crollano in borsa, gli appetiti di Stati stranieri che ... si può tracciare un primo bilancio sul lavoro degliitaliani di fronte al maremoto del Covid - ...Glianalizzano la situazione in Italia e, nella relazione semestrale presentata oggi, specificano da dove arrivino i rischi per il nostro paese. 'L'impegno informativo ha mirato in via ...Disinformazione, propaganda, scalate ostili. Un anno di Covid ha messo a dura prova gli 007 e la politica italiana. Mario Caligiuri, presidente della Società italiana di intelligence, tira le somme ne ...Lo scontro cyber tra Turchia e Kurdistan è nuovo rispetto alle guerre che vengono combattute in campo cyber nel mondo. E si riaccende il fronte Russo-Ucraino. Cosa sta succedendo? Il punto della cyber ...