Covid: morto Vanacore, vice-allenatore della Cavese (Di martedì 16 marzo 2021) Antonio Vanacore, vice -allenatore della Cavese (club di serie C, girone C) che aveva contratto il Covid-19 e’ morto ai 45 anni nell’ospedale di Frattamaggiore (Napoli). Ex calciatore, allenatore in seconda di Salvatore Campilongo, era tornato a Cava de’ Tirreni (SALERNO) a dicembre dopo l’esperienza dello scorso anno. Da calciatore aveva disputato piu’ di 150 partite tra serie C e serie B, ritirandosi nel 2013. “La Cavese 1919 comunica con immenso dolore la scomparsa del vice allenatore Antonio Vanacore”, ha scritto il club di Cava dei Tirreni SALERNO), che in un messaggio alla famiglia lo definisce “uomo e professionista insostituibile”. Vanacore aveva contratto il ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 16 marzo 2021) Antonio(club di serie C, girone C) che aveva contratto il-19 e’ai 45 anni nell’ospedale di Frattamaggiore (Napoli). Ex calciatore,in seconda di Salvatore Campilongo, era tornato a Cava de’ Tirreni (SALERNO) a dicembre dopo l’esperienza dello scorso anno. Da calciatore aveva disputato piu’ di 150 partite tra serie C e serie B, ritirandosi nel 2013. “La1919 comunica con immenso dolore la scomparsa delAntonio”, ha scritto il club di Cava dei Tirreni SALERNO), che in un messaggio alla famiglia lo definisce “uomo e professionista insostituibile”.aveva contratto il ...

