Covid, Guido Rasi a Sky TG24 su sospensione AstraZeneca: "Forte componente emotiva" (Di martedì 16 marzo 2021) "Io credo che la sospensione, se viene fatta comunicando bene, che è cautelativa com’è stata un po’ in tutta Europa, possa anche rivelarsi come un fatto di 'azzeriamo tutto'". Queste le parole di Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema, a Sky TG24. "Detto questo - aggiunge - c’è una Forte componente emotiva perché se andiamo a vedere i numeri, questi sono molto tranquillizzanti. È stato il caso tedesco che ha fatto prendere questa decisione, immagino. Perché hanno avuto dei casi di trombosi un po’ tutti uguali tra loro e questo qualcuno lo interpreta come un segnale". Leggi su tg24.sky (Di martedì 16 marzo 2021) "Io credo che la, se viene fatta comunicando bene, che è cautelativa com’è stata un po’ in tutta Europa, possa anche rivelarsi come un fatto di 'azzeriamo tutto'". Queste le parole di, ex direttore esecutivo dell’Ema, a Sky. "Detto questo - aggiunge - c’è unaperché se andiamo a vedere i numeri, questi sono molto tranquillizzanti. È stato il caso tedesco che ha fatto prendere questa decisione, immagino. Perché hanno avuto dei casi di trombosi un po’ tutti uguali tra loro e questo qualcuno lo interpreta come un segnale".

Advertising

statodelsud : Covid, Guido Rasi a Sky TG24 su sospensione AstraZeneca: “Forte componente emotiva” - Pino__Merola : Covid, Guido Rasi a Sky TG24 su sospensione AstraZeneca: “Forte componente emotiva” - SkyTG24 : Covid, Guido Rasi a Sky TG24 su sospensione AstraZeneca: 'Forte componente emotiva' - alelu62 : Esatto. Capito @robersperanza @AgoMiozzo @s_brusaferro @giovanni_rezza @Bertolaso_Guido @dariofrance? No #lockdown… - valtaro : #Guido Rasi, ex Direttore EMA: 'Il vaccino anti-Covid può essere fatto dai 3-4 anni in su, si ...… -