Covid: Consulenti lavoro, approfondimento su smart working, congedi e bonus babysitter (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Labitalia) - Analizzare i principali interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena contenuti nel decreto-legge n. 30/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62, in vigore dal 13 marzo 2021 e le criticità applicative riscontrate. Questi gli obiettivi su cui si sofferma l'approfondimento di oggi della Fondazione studi Consulenti del lavoro. Nel documento si riepilogano tutte le misure cui possono fruire i genitori nei casi di sospensione delle attività scolastiche, di infezione o quarantena dei loro figli: dallo smart working ai congedi parentali Covid-19 per figli under 14, passando per i congedi non retribuiti per figli tra i 14 e i 16 anni e bonus baby-sitting per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Labitalia) - Analizzare i principali interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena contenuti nel decreto-legge n. 30/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62, in vigore dal 13 marzo 2021 e le criticità applicative riscontrate. Questi gli obiettivi su cui si sofferma l'di oggi della Fondazione studidel. Nel documento si riepilogano tutte le misure cui possono fruire i genitori nei casi di sospensione delle attività scolastiche, di infezione o quarantena dei loro figli: dalloaiparentali-19 per figli under 14, passando per inon retribuiti per figli tra i 14 e i 16 anni ebaby-sitting per ...

