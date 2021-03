Corvette Racing conferma la presenza a Spa. E non solo (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la falsa partenza di Portimao, Corvette Racing cambia i suoi piani europei e s’iscrive a Spa. La 6 ore del Belgio, che adesso darà il via alla nona stagione del FIA WEC, vedrà la scuderia ufficiale di General Motors schierare una sola C8R nella classe GTE-Pro. Antonio Garcia e Oliver Gavin saranno i piloti che guideranno la vettura che sta dominando la serie IMSA, nell’omonima GTLM. L’annuncio del team però parla anche di qualcos’altro, che riguarda soprattutto il futuro. Lo scopriremo tra un attimo. Intanto, diamo il bentornato alla scuderia americana, che quest’anno tornerà anche alla 24 ore di Le Mans dopo un anno di assenza. Le Mans 2021: uno sguardo ai magnifici 62 Perché Corvette Racing correrà a Spa? Il team ha deciso di affrontare la trasferta extra USA approfittando dei buchi del calendario ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la falsa partenza di Portimao,cambia i suoi piani europei e s’iscrive a Spa. La 6 ore del Belgio, che adesso darà il via alla nona stagione del FIA WEC, vedrà la scuderia ufficiale di General Motors schierare una sola C8R nella classe GTE-Pro. Antonio Garcia e Oliver Gavin saranno i piloti che guideranno la vettura che sta dominando la serie IMSA, nell’omonima GTLM. L’annuncio del team però parla anche di qualcos’altro, che riguarda soprattutto il futuro. Lo scopriremo tra un attimo. Intanto, diamo il bentornato alla scuderia americana, che quest’anno tornerà anche alla 24 ore di Le Mans dopo un anno di assenza. Le Mans 2021: uno sguardo ai magnifici 62 Perchécorrerà a Spa? Il team ha deciso di affrontare la trasferta extra USA approfittando dei buchi del calendario ...

