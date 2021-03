«Chiudere in base al’indice Rt è una follia»: lo studioso spiega perché abbiamo creato un mostro (Di martedì 16 marzo 2021) “Chiudere in base all’indice Rt è una follia”. Antonio Grizzuti su la Verità ha intervistato Antonello Maruotti, professore ordinario di probabilità e statistica, autore di un articolo intitolato: «On the misuse of the reproduction number in the Covid-19 surveillance system in Italy». Letteralmente:«Circa l’utilizzo improprio del numero di riproduzione nella sorveglianza di Covid-19 in Italia»). Comparve a febbraio sulla rivista scientifica Journal of medical virology. Rt, “numero magico” usato politicamente Un punto di vista interessante e competente su una materia – le chiusure, le zone rosse generalizzate – che ha mandato in tilt l’economia e gli italiani tutti. Dall’inizio della pandemia l’indice di trasmissione nazionale – meglio noto come Rt – ha rappresentato il “numero magico”. Così lo definisce lo studioso, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) “inall’indice Rt è una”. Antonio Grizzuti su la Verità ha intervistato Antonello Maruotti, professore ordinario di probabilità e statistica, autore di un articolo intitolato: «On the misuse of the reproduction number in the Covid-19 surveillance system in Italy». Letteralmente:«Circa l’utilizzo improprio del numero di riproduzione nella sorveglianza di Covid-19 in Italia»). Comparve a febbraio sulla rivista scientifica Journal of medical virology. Rt, “numero magico” usato politicamente Un punto di vista interessante e competente su una materia – le chiusure, le zone rosse generalizzate – che ha mandato in tilt l’economia e gli italiani tutti. Dall’inizio della pandemia l’indice di trasmissione nazionale – meglio noto come Rt – ha rappresentato il “numero magico”. Così lo definisce lo, ...

