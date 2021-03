Caso AstraZeneca: «In Inghilterra milioni di dosi e nessun problema, mortalità scesa del 60% con le vaccinazioni. Nesso causa-effetto? Vi spiego» (Di martedì 16 marzo 2021) Sul Caso AstraZeneca, sospeso ieri temporaneamente dall’Aifa, si è espresso Silvio Garattini dell’Istituto Mario Negri. Il è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano, su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt). AstraZeneca, Garattini: «Sospensione? Atto dovuto. Ma se avessimo avuto il vaccino non sarebbero morte 100.000 persone» Garattini si è espresso Sulla sospensione del vaccino AstraZeneca. «La sospensione temporanea della vaccinazione di fronte a questi fatti è un atto dovuto, per ragioni precauzionali – ha affermato Garattini- Ci sono le commissioni che valuteranno e io penso che in 4-5 giorni avremo una risposta. Ci sono Paesi come la Gran Bretagna dove sono state utilizzate milioni di dosi e non ci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 marzo 2021) Sul, sospeso ieri temporaneamente dall’Aifa, si è espresso Silvio Garattini dell’Istituto Mario Negri. Il è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano, su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt)., Garattini: «Sospensione? Atto dovuto. Ma se avessimo avuto il vaccino non sarebbero morte 100.000 persone» Garattini si è espresso Sulla sospensione del vaccino. «La sospensione temporanea della vaccinazione di fronte a questi fatti è un atto dovuto, per ragioni precauzionali – ha affermato Garattini- Ci sono le commissioni che valuteranno e io penso che in 4-5 giorni avremo una risposta. Ci sono Paesi come la Gran Bretagna dove sono state utilizzatedie non ci ...

