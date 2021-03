Calcio: Serie A, due turni di squalifica per Rebic (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo della Serie A, in merito alle partite della 27esima giornata ha squalificato per due turni l'attaccante del Milan, Ante Rebic, per avere, "al 47° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose". Una giornata di stop invece per Juan Cuadrado (Juventus), Bruno Peres (Roma), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Kamil Glik e Pasquale Schiattarella (Benevento), Gaston Ramirez (Sampdoria). Un turno di squalifica e 10.000 euro di ammenda per il tecnico del Verona, Ivan Juric, per avere "al 43° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento con parole irrispettose, uscendo dal terreno di gioco; infrazione rilevata dal IV uomo". Multa di 10.000 euro per il portiere del Milan, Gianluigi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo dellaA, in merito alle partite della 27esima giornata hato per duel'attaccante del Milan, Ante, per avere, "al 47° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose". Una giornata di stop invece per Juan Cuadrado (Juventus), Bruno Peres (Roma), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Kamil Glik e Pasquale Schiattarella (Benevento), Gaston Ramirez (Sampdoria). Un turno die 10.000 euro di ammenda per il tecnico del Verona, Ivan Juric, per avere "al 43° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento con parole irrispettose, uscendo dal terreno di gioco; infrazione rilevata dal IV uomo". Multa di 10.000 euro per il portiere del Milan, Gianluigi ...

Advertising

Inter : ?? | INSIEME Lega Serie A ed @EA_FIFA_Italia insieme contro il razzismo, nel calcio e non solo. Scendi in campo con… - SerieA : Lega Serie A ed @EA_FIFA_Italia insieme contro il razzismo, nel calcio e non solo. Scendi in campo con la divisa KE… - SkySport : Ronaldo dopo la tripletta: 'Voglio continuare a vincere con la Juventus' - muranosports : RT @SerieA: Lega Serie A ed @EA_FIFA_Italia insieme contro il razzismo, nel calcio e non solo. Scendi in campo con la divisa KEEP RACISM OU… - xiloveinter : RT @Inter: ?? | INSIEME Lega Serie A ed @EA_FIFA_Italia insieme contro il razzismo, nel calcio e non solo. Scendi in campo con la divisa KE… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Serie A, Rebic del Milan fermo 2 turni. Multati Pellegrini e Donnarumma MILANO - Il giudice sportivo dopo le gare dell'ottava giornata di ritorno ha fermato in tutto sette giocatori. Tutti per una giornata, ad eccezione di Ante Rebic , cui sono stati comminati due turni ...

Calcio e diritti t. E' in corso l'assemblea Lega Serie A, presenti tutti i club - E' iniziata da pochi minuti l'Assemblea della Lega di Serie A per l'assegnazione dei diritti tv. L'Assemblea si svolge in video conferenza con tutte le venti società presenti. La scadenze delle offerte è fissata per il 29 marzo. Nella giornata di oggi si ...

Calcio serie C LA NAZIONE Calcio: Serie A, due turni di squalifica per Rebic Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo della Serie A, in merito alle partite della 27esima giornata ha squalificato per due turni l'attaccante del Milan, Ante Rebic, per avere, "al 47° del ...

Morto di Covid Marco Bogarelli, manager dei diritti tv nel calcio MILANO. Marco Bogarelli, 64 anni, «deus ex machina» delle trattative dei diritti tv del calcio dello scorso decennio è morto a MIlano, vitttima del Covid. Ha gestito tramite Infront Sports e Media, co ...

MILANO - Il giudice sportivo dopo le gare dell'ottava giornata di ritorno ha fermato in tutto sette giocatori. Tutti per una giornata, ad eccezione di Ante Rebic , cui sono stati comminati due turni ...E' iniziata da pochi minuti l'Assemblea della Lega diA per l'assegnazione dei diritti tv. L'Assemblea si svolge in video conferenza con tutte le venti società presenti. La scadenze delle offerte è fissata per il 29 marzo. Nella giornata di oggi si ...Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo della Serie A, in merito alle partite della 27esima giornata ha squalificato per due turni l'attaccante del Milan, Ante Rebic, per avere, "al 47° del ...MILANO. Marco Bogarelli, 64 anni, «deus ex machina» delle trattative dei diritti tv del calcio dello scorso decennio è morto a MIlano, vitttima del Covid. Ha gestito tramite Infront Sports e Media, co ...