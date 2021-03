Barbara D’Urso spiazza tutti e lancia un appello in diretta a Pomeriggio 5: «Lo dico a te, le stai spezzando il cuore». Gelo in studio (Di martedì 16 marzo 2021) Barbara D’Urso lancia un appello in diretta a Pomeriggio 5: «Lo dico a te, le stai spezzando il cuore». Oggi, nel corso del programma di Canale 5, si è tornati a parlare della scomparsa dei due ragazzi emiliani Alessandro Venturelli (21 anni) e Stefano Barilli (23). Ospiti in collegamento da Sassuolo, i genitori di Alessandro, Roberto e Roberta. Entrambe le famiglie temono che i figli siano finiti nelle mani di una psico-setta. Papà Roberto descrive gli ultimi attimi con Alessandro, prima della fuga: «Era il 5 dicembre. L’ho visto scendere velocemente le scale di casa e poi mi sono accorto che aveva lanciato il suo zaino giù dalla finestra. Sono riuscito a bloccarlo e l’ho convinto a fare un giro in ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 16 marzo 2021)unin5: «Loa te, leil». Oggi, nel corso del programma di Canale 5, si è tornati a parlare della scomparsa dei due ragazzi emiliani Alessandro Venturelli (21 anni) e Stefano Barilli (23). Ospiti in collegamento da Sassuolo, i genitori di Alessandro, Roberto e Roberta. Entrambe le famiglie temono che i figli siano finiti nelle mani di una psico-setta. Papà Roberto descrive gli ultimi attimi con Alessandro, prima della fuga: «Era il 5 dicembre. L’ho visto scendere velocemente le scale di casa e poi mi sono accorto che avevato il suo zaino giù dalla finestra. Sono riuscito a bloccarlo e l’ho convinto a fare un giro in ...

