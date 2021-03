AstraZeneca | Draghi e Macron | ripartire con il vaccino speditamente se c’è l’ok di Ema

Advertising

ale_villarosa : #AstraZeneca: se il Governo di @GiuseppeConteIT avesse gestito la situazione come sta facendo il Governo #Draghi, i… - repubblica : ?? Sospensione precauzionale AstraZeneca, Aifa dara' presto indicazioni per chi ha gia' fatto prima dose. Colloquio… - pietroraffa : ??* Colloquio Draghi-Macron: se ci sarà l'ok di Ema ripartirà speditamente la somministrazione AstraZeneca - orsininews_ : AstraZeneca, Draghi incontra Macron: “La sospensione è temporanea, se Ema da l’ok la campagna riparte subito”. Ipot… - missypippi : RT @jimmomo: Con una telefonata i cui contenuti sono stati resi pubblici, Draghi e Macron rompono l'asse dei 4 anti-AZ e prendono distanze… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Draghi

... siache Macron 'sono pronti a far ripartire speditamente la somministrazione del vaccino'. Per quanto temporaneo, lo stop adcomporterà comunque, se il farmaco sarà ...... siache Macron 'sono pronti a far ripartire speditamente la somministrazione del vaccino'. Per quanto temporaneo, lo stop adcomporterà comunque, se il farmaco sarà ...Mario Draghi sente il presidente francese Emmanuel Macron sul caso AstraZeneca e ribadisce la linea condivisa anche ieri con la cancelliera tedesca, Angela Merkel: la decisione di sospendere la ...«C'è preoccupazione che ci sarà un effetto sulla fiducia nei vaccini» dopo lo stop ad AstraZeneca da parte degli Stati membri: «Il nostro compito è mantenere la fiducia nella sicurezza e ...