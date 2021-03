Ardea | Cambiamo | solidarietà ad operatori raccolta rifiuti

(Di martedì 16 marzo 2021) Roma – “Siamo molto preoccupati per quanto sta avvenendo in questi giorni nel territorio di, dove i dipendenti della azienda che si occupa dellain citta’ sono entrati in sciopero per il mancato pagamento degli stipendi.” “Siamo di fronte a una situazione complessa e allarmante, che rischia di incidere negativamente sulle economie di decine di famiglie e sul regolare espletamento del servizio di igiene urbana all’interno del comunetino.” “Esprimiamo dunque piena solidarieta’ e vicinanza ai lavoratori e, al contempo, chiediamo un intervento immediato e risolutivo da parte delle autorita’ competenti”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale “Organizzazione” di, Adriano Palozzi e il responsabile Ambiente e Periferie del ...

